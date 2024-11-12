Во вторник в Татарстане прогнозируют мокрый снег и до +1 градуса

Во вторник, 12 ноября, в Татарстане прогнозируют облачность с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, утром в некоторых районах республики ожидается туман, а днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег.
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