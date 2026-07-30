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Трагедия, которая потрясла Сочи: родители и трое детей погибли в страшной аварии

Трагедия, которая потрясла Сочи: родители и трое детей погибли в страшной аварии

В Сочи простились с семьёй, погибшей в страшном ДТП: похоронили родителей и троих детей В Сочи прошли похороны семьи, погибшей в результате трагической аварии на трассе «Дублёр Курортного проспекта».

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