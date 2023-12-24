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Шукшина призвала «удалить из жизни» участников «голой» вечеринки

Шукшина призвала «удалить из жизни» участников «голой» вечеринки

Телеведущая предлагает устроить им бойкот МАРИЯ ШУКШИНА УЛЬЯНА КАЛАШНИКОВА Телеведущая Мария Шукшина призвала «удалить из нашей жизни» участников «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой в столичном клубе.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А здесь и призывать ненадо! Они давно уже удалены, как мусор!
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