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Аргументы недели

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Под Петербургом задержали четверых по делу об убийстве знакомого

Под Петербургом задержали четверых по делу об убийстве знакомого

Под Петербургом задержали четырёх мужчин, которых обвиняют в убийстве знакомого и насильственных действиях сексуального характера.

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