Науке скорректировали цели до 2035 года

Новая стратегия научно-технологического развития берет курс на реализацию российской повестки с опорой на национальную технологическую базу, обещает перезагрузку всех инструментов политики НТР, но рискует увязнуть в бюрократии Советский плакат 1970-х годовчитайте на monocle.