Науке скорректировали цели до 2035 года

Новая стратегия научно-технологического развития берет курс на реализацию российской повестки с опорой на национальную технологическую базу, обещает перезагрузку всех инструментов политики НТР, но рискует увязнуть в бюрократии Советский плакат 1970-х годовчитайте на monocle.
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