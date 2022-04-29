Европейский политолог: Запад лепит из Украины новые Сирию и Ливию

Политолог, член Европейского Совета по иностранным делам Тарек Мегериси считает, что Украина может стать следующей Сирией или Ливией, если Запад продолжит ей помогать, поскольку такая "помощь" "влечет за собой милитаризацию и радикализацию страны".
Политолог, член Европейского Совета по иностранным делам Тарек Мегериси считает, что Украина может стать следующей Сирией или Ливией, если Запад продолжит ей помогать, поскольку такая "помощь" "влечет за собой милитаризацию и радикализацию страны".
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