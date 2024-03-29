Бойцы «Запада» вскрыли и уничтожили минометчиков ВСУ у Курской области

Артиллеристы группировки «Запад» продолжают атаковать артбатареи украинских боевиков, а также разрушать их оборонительные сооружения, огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники, уничтожать живую силу и подавлять пункты управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии