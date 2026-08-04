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Районная неделя

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Сергей Собянин сообщил, какой станет ВДНХ к 2030 году

Ежегодная посещаемость ВДНХ составляет около 30 миллионов человек, рассказал Сергей Собянин. Здесь объединены наука, культура, образование, спорт и отдых, а ежегодное число мероприятий достигает примерно 1,6 тысячи.

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