Сергей Собянин сообщил, какой станет ВДНХ к 2030 году

Ежегодная посещаемость ВДНХ составляет около 30 миллионов человек, рассказал Сергей Собянин. Здесь объединены наука, культура, образование, спорт и отдых, а ежегодное число мероприятий достигает примерно 1,6 тысячи.
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