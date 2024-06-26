Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 37-летний форвард «Интер Майами» попал в штангу, пробив из-за пределов штрафной на 36-й минуте.
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