Каким должен быть современный офисный макияж

Современная деловая женщина должна уметь выглядеть на все сто, тратя на это минимум времени. Поэтому научиться делать красивый офисный макияж, который будет подчеркивать вашу привлекательность, и прекрасно смотреться в условиях офиса, очень важно.
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