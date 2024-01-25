Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Шутки кончились: Колокольцев взялся за покровителей мигрантов

Шутки кончились: Колокольцев взялся за покровителей мигрантов

Видимо, лёд тронулся и власть серьёзно взялась за решение проблемы с незаконными мигрантами. В Министерстве внутренних дел начали операцию по выявлению каналов незаконного получения российского гражданства со стороны выходцев из Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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Navigator56R ВладиМир
А почему всех тех, кому незаконно выдали гражданство и паспорт, не аннулировать как незаконно приобретенные...
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58 мин.
Александр Симаков
Прочтите статью, она опублткована на сайте 24.01.  То, что Вы предлагаете, уже оформлено в виде закона. https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43483414129/Dostuchalis-Putin-prinyal-zhyostkoe-reshenie-po-migrantam-v-stra?utm_referrer=mirtesen.ru
Достучались! Путин принял жёсткое решение по мигрантам в стране - Неспешный разговор - 24 января - 43483414129
Неспешный разговор - МирТесен
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27 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
От этого зависит победа иначе они не дадут не задаром конечно.
Ответить
19 мин.

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