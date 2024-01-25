Шутки кончились: Колокольцев взялся за покровителей мигрантов

Navigator56R ВладиМир А почему всех тех, кому незаконно выдали гражданство и паспорт, не аннулировать как незаконно приобретенные...

Александр Симаков Прочтите статью, она опублткована на сайте 24.01. То, что Вы предлагаете, уже оформлено в виде закона. https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43483414129/Dostuchalis-Putin-prinyal-zhyostkoe-reshenie-po-migrantam-v-stra?utm_referrer=mirtesen.ru Достучались! Путин принял жёсткое решение по мигрантам в стране - Неспешный разговор - 24 января - 43483414129 Неспешный разговор - МирТесен