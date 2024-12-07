Петербуржец потребовал от местных властей 10 млн рублей за "потерянное время"

Житель северной столицы попытался отсудить внушительную сумму за игнорирование своих идейРуководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева написала в своём телеграм-канале, что гражданин с необычным именем Пердсбай пытался получить от правительства города 10 миллионов рублей.
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