Петербуржец потребовал от местных властей 10 млн рублей за "потерянное время"

Житель северной столицы попытался отсудить внушительную сумму за игнорирование своих идейРуководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева написала в своём телеграм-канале, что гражданин с необычным именем Пердсбай пытался получить от правительства города 10 миллионов рублей.