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Петербуржец потребовал от местных властей 10 млн рублей за "потерянное время"

Петербуржец потребовал от местных властей 10 млн рублей за "потерянное время"

Житель северной столицы попытался отсудить внушительную сумму за игнорирование своих идейРуководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева написала в своём телеграм-канале, что гражданин с необычным именем Пердсбай пытался получить от правительства города 10 миллионов рублей.

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