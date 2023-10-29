В Чунском районе проинспектировали строительство объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Национальный проект «Жилье и городская среда» продолжает реализацию в Иркутской области. По поручению губернатора Игоря Кобзева, министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин посетил Чунский район, чтобы оценить результаты этого проекта, сообщает областное правительство.