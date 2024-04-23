Дипломат Тао: США не следует очернять отношения России и Китая

Администрации США необходимо прекратить очернять рабочие отношения Китая и России. Об этом на брифинге перед визитом в КНР американского госсекретаря Энтони Блинкена представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао.
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