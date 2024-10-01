Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации Золотой векМифы и легенды практически всех народов и племен содержат информацию о золотом веке человечества.
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Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации Золотой векМифы и легенды практически всех народов и племен содержат информацию о золотом веке человечества.
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