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Бьюти меняется: 7 трендов, которые будут определять осень 2026

Бьюти меняется: 7 трендов, которые будут определять осень 2026

Косметика больше не делится на строгие категории. Макияж становится уходом, румяна возвращаются в розовой гамме, ногти уходят от стерильной естественности к металлу и блеску, а парфюмерия всё чаще выбирает неожиданные гастрономические ноты.

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