Черный прогноз: к 2050 году мир станет значительно беднее Максим МорозовСогласно новым исследованиям, воздействие изменения климата, вызванное выбросами углекислого газа, приведет к значительному сокращению мирового ВВП примерно на 38 триллионов долларов к 2050 году, несмотря на агрессивные усилия по сокращению выбросов углекислого газа.
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