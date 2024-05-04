Черный прогноз: к 2050 году мир станет значительно беднее Максим МорозовСогласно новым исследованиям, воздействие изменения климата, вызванное выбросами углекислого газа, приведет к значительному сокращению мирового ВВП примерно на 38 триллионов долларов к 2050 году, несмотря на агрессивные усилия по сокращению выбросов углекислого газа.