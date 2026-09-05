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Медвежонок прибежал к детскому саду и напугал жителей Республики Алтай

Медвежонок прибежал к детскому саду и напугал жителей Республики Алтай

Дикие звери продолжают выходить к людям В Турочакском районе заметили медвежонка: он подошел вплотную к забору детского сада в селе Дмитриевка, передает канал "Республика Алтай в Max".

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