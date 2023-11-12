В Петербурге подскочили цены на продукты питания

В Петербурге продолжают дорожать продукты питания. В октябре резко выросли цены на помидоры — на 22,1% по сравнению с ценой в сентябре, сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.
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