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В Петербурге подскочили цены на продукты питания

В Петербурге подскочили цены на продукты питания

В Петербурге продолжают дорожать продукты питания. В октябре резко выросли цены на помидоры — на 22,1% по сравнению с ценой в сентябре, сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

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