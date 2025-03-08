Славянская докт...
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Славянская доктрина

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«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус

«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус В Сирии, похоже, разгорается новая гражданская война между уцелевшими сторонниками экс-президента Башара Асада и захватившими власть членами террористических формирований во главе с временным президентом Мухаммедом аль-Джулани, которых поддерживают протурецкие вооруженные отряды.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Согласен. Предлагаю возвратить Асада в Сирию. Пусть организует сопротивление.
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22 час.
Гарий Щерба
УЖАС ....!!!
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ &quot;Что имеем - не храним, потерявши -плачем...&quot; Надо было поддерживать власть Асада, а российские базы нынче в Сирии &quot;на птичьих правах&quot; - чем реально они могут помочь? Тяжело сирийскому народу: из огня одной войны - в огонь другой...
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15 час.
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