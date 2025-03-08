«Спаси нас, Россия!»: сторонники экс-президента Сирии Асада просят укрытия от террора боевиков аль-Джулани на военных базах РФ Хмеймим и Тартус

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ "Что имеем - не храним, потерявши -плачем..." Надо было поддерживать власть Асада, а российские базы нынче в Сирии "на птичьих правах" - чем реально они могут помочь? Тяжело сирийскому народу: из огня одной войны - в огонь другой...