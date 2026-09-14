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Тульские новости

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В Туле открыт 40-й стоматологический кабинет для школьников

В Туле открыт 40-й стоматологический кабинет для школьников

В центре образования № 4 города Тулы появился современный стоматологический кабинет. Теперь школьники смогут получать необходимую помощь прямо в стенах учебного заведения - проходить профилактические осмотры, лечить кариес, заниматься профилактикой заболеваний полости рта и учиться правильно ухаживать за зубами.

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