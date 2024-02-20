Во Франции сотни людей вышли на акции в поддержку Джулиана Ассанжа

Сотни людей собрались во вторник, 20 февраля, в Париже и нескольких городах Франции с криками «Освободите Джулиана Ассанжа!», чтобы поддержать основателя WikiLeaks, который пытается избежать экстрадиции в США за публикацию секретных документов, пишет Le Figaro.