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Во Франции сотни людей вышли на акции в поддержку Джулиана Ассанжа

Во Франции сотни людей вышли на акции в поддержку Джулиана Ассанжа

Сотни людей собрались во вторник, 20 февраля, в Париже и нескольких городах Франции с криками «Освободите Джулиана Ассанжа!», чтобы поддержать основателя WikiLeaks, который пытается избежать экстрадиции в США за публикацию секретных документов, пишет Le Figaro.

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