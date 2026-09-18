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Врезалась птица? Истребитель F-16 разбился во время учебного полета

Врезалась птица? Истребитель F-16 разбился во время учебного полета

В американском штате Мичиган во время учебного полета разбился истребитель F-16. Об этом сообщила газета The New York Post.

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