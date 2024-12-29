Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров: договор РФ и Ирана закрепит стремление к кооперации по обороне

Лавров: договор РФ и Ирана закрепит стремление к кооперации по обороне

Новый договор между Россией и Ираном закрепит стремление стран к более тесному сотрудничеству в областях безопасности и обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом и в вопросе противодействия другим общим вызовами и угрозам, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

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