Лавров: договор РФ и Ирана закрепит стремление к кооперации по обороне

Новый договор между Россией и Ираном закрепит стремление стран к более тесному сотрудничеству в областях безопасности и обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом и в вопросе противодействия другим общим вызовами и угрозам, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
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