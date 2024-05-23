Более 6000 выпускников Кубани пишут ЕГЭ по географии, химии и литературе

Как сообщил Вениамин Кондратьев, более 6000 выпускников сдают экзамены, желающие проверить свои знания по химии - более 3,1 тысячи человек, почти 2 тысячи выбрали литературу, а географию сдают 960 участников.
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