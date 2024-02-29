Если драка неизбежна...Британский эксперт: Макрон свихнулся, переть на русских без поддержки США – безумие

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Sobering

Россионская подпиндосная элита подвела Запад к мнению, что если по России превентивно ударить ТЯО, то Россия не ответит. Потому глобалисты послали Карлсона к Путину, чтобы развеялись сомнения Запада в том, что Россия якобы не ответит. Конечно ответит. Но что интересно, начинает поднимать голову новая доктрина по ТЯО от Караганова. Россия может превентивно ударить посредством ТЯО по европейским странам и США за них не заступятся.