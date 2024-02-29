Если драка неизбежна...Британский эксперт: Макрон свихнулся, переть на русских без поддержки США – безумие

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Интересно Микрон на острове Елены себе бунгало не построил
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2 час.
S
Sobering
Россионская подпиндосная элита подвела Запад к мнению, что если по России превентивно ударить ТЯО, то Россия не ответит. Потому глобалисты послали Карлсона к Путину, чтобы  развеялись сомнения Запада в том, что Россия якобы не ответит. Конечно ответит. Но что интересно, начинает поднимать голову новая доктрина по ТЯО от Караганова. Россия может превентивно ударить посредством ТЯО по европейским странам и США за них не заступятся.
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52 мин.
ВАРЯГ РУС
Эх макрон-макарон ёшкин кот. С такой &quot;страстью&quot; к самоуничтожению походу  никакой Ⅵ республики в истории гейропы больше не будет. ***  &quot;Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.&quot;/к\ф &quot;ДМБ&quot; 2000г./
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46 мин.

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