Удары по Киеву и портам Одессы вскрыли слабость ПВО ВСУ

Как сообщили в Министерстве обороны России и в публикации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь с 10 на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
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