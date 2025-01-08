Желтый уровень погодной опасности ⚠️⚠️⚠️ По данным Гидрометцентра России, в Волгоградской области 8 января ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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Желтый уровень погодной опасности ⚠️⚠️⚠️ По данным Гидрометцентра России, в Волгоградской области 8 января ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.