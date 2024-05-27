Рассказываем, как правильно ухаживать за вьющимися волосами.

Вьющиеся и вьющиеся волосы требуют большего ухода и внимания, чем другие типы волос. Чтобы найти правильный подход и сохранить здоровье волос, важно понимать не только правила своего бьюти-рутины, но и основные ошибки.
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