Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Удивительный ИДИОТ!Армянский снайпер...
  • Виктор Луговой
    Кяйтель на самом деле был повешен не потому, что подписывал акт о капитуляции, а - невзирая на то, что его подписывал...«Хочет узаконить ...
  • Вера Роднова
    А как рады Россияне,  даже ночами не спим,переживаем за Американца. Зачем он нам здался?Агент Овечкина: у...

Все пойдет по кругу: назван неожиданный вред запланированного перевооружения НАТО

Все пойдет по кругу: назван неожиданный вред запланированного перевооружения НАТО

Перевооружение НАТО может увеличить выбросы вредных веществ на 200 млн тонн в год. Исследователи говорят, что увеличение расходов на оборону во всем мире усугубит климатический кризис, который, в свою очередь, вызовет новые конфликты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
да одни вулкан выбрасывает вредных веществ в атмосферу больше, чем вся европа и америка вместе взятые за год, перестаньте писать чушь
Ответить
10 час.
С С
Надо мочить НАТО, спасать природу!
Ответить
8 час.
наверх