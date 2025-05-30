Все пойдет по кругу: назван неожиданный вред запланированного перевооружения НАТО

Перевооружение НАТО может увеличить выбросы вредных веществ на 200 млн тонн в год. Исследователи говорят, что увеличение расходов на оборону во всем мире усугубит климатический кризис, который, в свою очередь, вызовет новые конфликты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии