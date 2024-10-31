30 школьников получат премии губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение об итогах конкурса на присуждение премии выдающимся школьникам, отличившимся в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой и спортивной сферах, сообщили в областном правительстве.
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