В Херсонской области Госавтоинспекторы рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах в зимний период

Сотрудники Госавтоинспекции Главного Управления МВД России по Херсонской области провели профилактическую беседу с учениками Новодмитровской школы Генического муниципального округа о важности соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации.
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