"Если мы их пустим, Европа погибнет": Орбан назвал главную угрозу ЕС

Фото: Lev Radin/Globallookpress Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал главную угрозу ЕС: "Если мы их пустим, Европа погибнет".
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