«Вы делаете важное и святое дело»: Путин — о значимости работы учителей

5 октября президент России Владимир Путин проводит встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».
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