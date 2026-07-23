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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о протесте «Спартака»: «Переигровки Суперкубка не будет. Клуб со столетней историей унижает себя – нужно играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что КДК не удовлетворит протест «Спартака». Ранее московский клуб попросил о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России с « Зенитом » (1:1, 2:4 пен.

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