Горелкин: ИИ-агенты всё чаще используют вики-движки для координации своих действий

ИИ-агенты всё чаще используют вики-движки для координации своих действий. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, комментируя скандал, в котором владелец энциклопедии «Википедия» обвинил OpenAI в несанкционированной активности принадлежащих ей ИИ-агентов, которые вносили правки в статьи.