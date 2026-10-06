Горелкин: ИИ-агенты всё чаще используют вики-движки для координации своих действий

ИИ-агенты всё чаще используют вики-движки для координации своих действий. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, комментируя скандал, в котором владелец энциклопедии «Википедия» обвинил OpenAI в несанкционированной активности принадлежащих ей ИИ-агентов, которые вносили правки в статьи.
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