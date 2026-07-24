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Аким Апачев в «черном списке»: артист иронично отреагировал на новый статус, который ему присвоила Нацрада Украины

Аким Апачев в «черном списке»: артист иронично отреагировал на новый статус, который ему присвоила Нацрада Украины

В перечень лиц, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, внесли певца Акима Апачева. Ранее Служба безопасности Украины уже вынесла артисту заочный приговор — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в сепаратизме — и объявила его в розыск.

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