Аким Апачев в «черном списке»: артист иронично отреагировал на новый статус, который ему присвоила Нацрада Украины

В перечень лиц, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, внесли певца Акима Апачева. Ранее Служба безопасности Украины уже вынесла артисту заочный приговор — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в сепаратизме — и объявила его в розыск.