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Военное обозрение

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«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

По решению командира полка из кирпича будет сделан памятный знак.

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