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Несекретные материалы

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80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку

80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку

Высокоскоростной спутниковый интернет на низких орбитах уже давно стал критически важной составляющей современного боя.

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Комментарии
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Александр
Правда? Это ты безнадёжно устарел в современном мире.Для себя уясни,какие страны обладают современными спутниками.
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1 м.
HotRS
Финляндия обладает? Вроде не космическая страна, тем не менее финские спутники  ICEYE предоставляют инфу Украине.  Спутник может создать кто угодно, даже школьники и студенты в кружках Умелые руки их делают, проблема с доставкой на орбиту. Но все решаемо.
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1 м.
Владимир Морж
И что Вы предлагаете? Сдаться?
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1 м.