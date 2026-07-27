80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку

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Финляндия обладает? Вроде не космическая страна, тем не менее финские спутники ICEYE предоставляют инфу Украине. Спутник может создать кто угодно, даже школьники и студенты в кружках Умелые руки их делают, проблема с доставкой на орбиту. Но все решаемо.