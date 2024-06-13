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ВОЗ назвала продукты, ежегодно убивающие 2,7 млн человек

ВОЗ назвала продукты, ежегодно убивающие 2,7 млн человек

<!–Категория: –> Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты самыми опасными продуктами, они ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Sergiy Che
А сколько одобренные ВОЗ программки вакцинирования фирмами Билла Гейтса в Африке жистей уносят они в этот рейтинг рядом не вставляли??))  А то что они табак щемят, а марихуанну легализуют по всему Западу эт как??)))  Я уж молчу про то что там половина США на куче разной лекарственной наркоты сидит (но чёт в перечне про это ни слова)) - https://www.youtube.com/watch?v=k-Vkc-eLmfM
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