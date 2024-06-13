ВОЗ назвала продукты, ежегодно убивающие 2,7 млн человек

Sergiy Che

А сколько одобренные ВОЗ программки вакцинирования фирмами Билла Гейтса в Африке жистей уносят они в этот рейтинг рядом не вставляли??)) А то что они табак щемят, а марихуанну легализуют по всему Западу эт как??))) Я уж молчу про то что там половина США на куче разной лекарственной наркоты сидит (но чёт в перечне про это ни слова)) - https://www.youtube.com/watch?v=k-Vkc-eLmfM