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Ученые омолодили клетки крови 80-летнего человека до молекулярного возраста 20 лет

Ученые омолодили клетки крови 80-летнего человека до молекулярного возраста 20 лет

Исследователи из Германии разработали способ прямого перепрограммирования клеток-предшественников эритроцитов в индуцированные нервные стволовые клетки,  https://bioengineer.

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