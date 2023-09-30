Шнайдер по всем статьям проиграла Жабер в финале турнира в Нинбо

Первый финал WTA-тура в карьере россиянки Дианы Шнайдер обернулся разгромным поражением. 19-летняя Шнайдер, занимающая 85-е место в рейтинге АТР, ничего не смогла поделать с опытнейшей соперницей – 7-й ракеткой мира, трехкратной финалисткой «Больших шлемов» Онс Жабер.