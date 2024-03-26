Фил Спенсер описал портативную консоль Xbox своей мечты В недавнем интервью г...

Фил Спенсер описал портативную консоль Xbox своей мечтыВ недавнем интервью глава Xbox Фил Спенсер подробно рассказал о портативных играх и о том, насколько ему нравится революция, возглавляемая такими компаниями, как Lenovo, Asus и Valve.
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