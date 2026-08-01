Удар по Киеву уничтожил завод корпорации США Terminal Autonomy вместе с элитами

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова, в юго-западной части Киева уничтожено предприятие по производству беспилотников, принадлежавшее американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии