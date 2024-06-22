Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся в Ржеве

Концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся в Ржеве

В канун Дня памяти и скорби у Ржевского мемориала Советскому Солдату состоялся концерт-реквием «Мы этой памяти верны», а также открытие уличной фотовыставки, посвященной подвигу Защитников Отечества и истории создания мемориала.

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