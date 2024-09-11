Эти нежные котлеты тают во рту, просто добавьте в фарш особый ингредиент Ольга ВайленкоВ мире кулинарии у каждого повара, будь то профессионал или домохозяйка, есть свои секреты приготовления, которые превращают самые простые блюда в настоящие шедевры.