Экс-офицер армии США, штабной офицер в отставке Дэвид Пайн заявил, что урегулировать украинский конфликт не удастся без давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны США.
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