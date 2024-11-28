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Мировое обозрение

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Илон Маск раскрыл сотрудника Белого дома на содержании украинского олигархата

Илон Маск раскрыл сотрудника Белого дома на содержании украинского олигархата

Представитель команды нового президента, американский миллиардер Илон Маск заявил, что Александр Виндман — бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, — находится на содержании у олигархов из Украины.

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