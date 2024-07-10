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Политическая звезда Макрона горела ярко, но теперь гаснет по его вине — CNN

Политическая звезда Макрона горела ярко, но теперь гаснет по его вине — CNN

ПАРИЖ (ИА Реалист). Результаты парламентских выборов во Франции для действующего президента Эммануэля Макрона оказались неутешительными, несмотря на то, что его альянс Ensemble («Вместе за республику») получил второе место.

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