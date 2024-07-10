Политическая звезда Макрона горела ярко, но теперь гаснет по его вине — CNN

ПАРИЖ (ИА Реалист). Результаты парламентских выборов во Франции для действующего президента Эммануэля Макрона оказались неутешительными, несмотря на то, что его альянс Ensemble («Вместе за республику») получил второе место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии