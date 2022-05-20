Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Рози Рокетир» отправился к МКС

Космический корабль Boeing Starliner начал своей первый за 2,5 года тестовый полет. Он отправился к МКС с 360 кг полезных грузов и манекеном «Рози Рокетир».
Популярные статьи
- Дмитрия Рогозина не впечатлила американская гиперзвуковая ракета. Российские ракеты в разы быстрее
- В России представлен электрический грузовичок WOLV FC-25. Мощность 40,7 л.с., запас хода 200 км и отношение массы к грузоподъемности лучше, чем у ГАЗели
- Дмитрий Песков допускает возможность разблокировки Meta*, Facebook* и Instagram* в России
Свежие комментарии