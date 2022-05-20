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Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Рози Рокетир» отправился к МКС

Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Рози Рокетир» отправился к МКС

Космический корабль Boeing Starliner начал своей первый за 2,5 года тестовый полет. Он отправился к МКС с 360 кг полезных грузов и манекеном «Рози Рокетир».

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